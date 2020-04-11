بث مباشر .. علي الحجار يحيي حفل ثاني أون لاين

نشر النجم علي الحجار فيديو بث مباشر لحفله الثاني الأون لاين، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. يوتيوب. وتألق علي الحجار من خلاله بباقة لامعة من أجمل أغانيه التراثية والجديدة. Advertisements يذكر أن النجم علي الحجار طرح مؤخرًا كليب بعنوان بضحك من قلبي، وشاركه في الغناء الفنانة حنان ماضي، كما حقق الكليب نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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