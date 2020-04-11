فيديو .. إيناس عز الدين توجه رسالة شكر إلى الجيش الأبيض

نشرت الفنانة إيناس عز الدين فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ووجهت الفنانة إيناس عز الدين من خلاله رسالة شكر وتقدير إلى الجيش الأبيض. Advertisements يذكر أن الفنانة إيناس عز الدين شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم خسسني شكرًا، وهو من تأليف مصطفى عامر، وإخراج وائل عبد القادر، وبطولة كل من أحمد سعد، عبدالله مشرف، حمادة بركات، عبدالله الكاتب، محمد أوتاكا، ماجد عبدالعظيم، ندى بهجت، طارق جلال، حامد مرزوق، نرمين ماهر، رغدة دياب، زينة العليمي، ياسمين صالح، هبة الزيات، مراد لاتونة، وائل خليل، رضوى، إسلام منصور، أسامة حسام الدين، خالد احمد فوزي، خلود احمد فوزي، وحيد شعبولا، مصطفى عامر، محمد الفولي، مصطفى درويش، علاء مرسي، مدحت تيخا، سامي مغاوري. بطولة فيلم خسسني شكرًا، وهو من تأليف مصطفى عامر، وإخراج وائل عبد القادر، وبطولة كل من أحمد سعد، عبدالله مشرف، حمادة بركات، عبدالله الكاتب، محمد أوتاكا، ماجد عبدالعظيم، ندى بهجت، طارق جلال، حامد مرزوق، نرمين ماهر، رغدة دياب، زينة العليمي، ياسمين صالح، هبة الزيات، مراد لاتونة، وائل خليل، رضوى، إسلام منصور، أسامة حسام الدين، خالد احمد فوزي، خلود احمد فوزي، وحيد شعبولا، مصطفى عامر، محمد الفولي، مصطفى درويش، علاء مرسي، مدحت تيخا، سامي مغاوري.

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