صور .. حاتم فهمي يروج لأحدث أغنياته شفت

نشر الفنان حاتم فهمي مجموعة صور جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

و علق "حاتم" على الصور:" عودت قلبي خلاص في بعدك ماتوحشنيش، وبقيت عارف أكمل بعدك وعادي بعيش، تقدروا

تسمعوا "شفت"، أغنيتي الجديدة على اليوتيوب ".

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طرح "حاتم" فيديو كليب لأغنيته الجديدة التى تحمل اسم "شفت" على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "اليوتيوب"، والمتاجر الإلكترونية، ليعود بها بعد

فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية وعالم الغناء، من كلمات وألحان عمر الشربينى، وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبدالوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربينى.



وكان قد طرح الفنان حاتم فهمى منذ عامين أغنية "ماشاء الله" من كلمات أحمد تبارك، وألحان محمد غريب، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

