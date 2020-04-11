صور .. حاتم فهمي يروج لأحدث أغنياته شفت

نشر الفنان حاتم فهمي مجموعة صور جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
و علق "حاتم" على الصور:" عودت قلبي خلاص في بعدك ماتوحشنيش، وبقيت عارف أكمل بعدك وعادي بعيش، تقدرواتسمعوا "شفت"، أغنيتي الجديدة على اليوتيوب ".
فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية وعالم الغناء، من كلمات وألحان عمر الشربينى، وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبدالوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربينى.
طرح "حاتم" فيديو كليب لأغنيته الجديدة التى تحمل اسم "شفت" على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "اليوتيوب"، والمتاجر الإلكترونية، ليعود بها بعد
وكان قد طرح الفنان حاتم فهمى منذ عامين أغنية "ماشاء الله" من كلمات أحمد تبارك، وألحان محمد غريب، وتوزيع كريم عبد الوهاب.
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