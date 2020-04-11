شاهد.. رولا سعد تحتفل بيوم الجمعة العظيمة

نشرت الفنانة رولا سعد صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. واحتفلت رولا بيوم الجمعة العظيمة، قائلة: مبارك من فدانا بموته فأحيانا .. يا فادينا حقق فينا سر الفدى .. Advertisements الحياة وموتك والقيامة .. نسجد لالامك ايها المسيح .. لأنه بصليبك المقدس خلصت العالم أمين. الحياة وموتك والقيامة .. نسجد لالامك ايها المسيح .. لأنه بصليبك المقدس خلصت العالم أمين. يذكر أن الفنانة رولا سعد طرحت مؤخرًا كليب بعنوان دكان شلاطة، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة يوتيوب.

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