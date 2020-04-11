كريم محمود عبد العزيز يرزق بمولودته الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - رزق الممثل المصري ​كريم محمود عبد العزيز​ بمولودة جديدة "حبيبة"، ووقد اعلن شقيقه الممثل محمد محمود عبد العزيز قائلا: "ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله والحمد لله. ربنا رزقنا بـ (حبيبة كريم محمود عبد العزيز) مبروك نورتي الدنيا".

الجدير ذكره ان كريم محمود عبد العزيز كان قد شارك مؤخرا بمسلسل "هوجان" ، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ومن بطولة محمد إمام، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد وهاجر أحمد، وقد حقق نجاحا كبيرا حين عرضه.

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