خاص- رغم استمرار تصويره.. "تقاطع طرق" مهدد بالخروج من رمضان

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 أن مسلسل "​تقاطع طرق​" بطولة الممثلة منى زكي وإخراج تامر محسن، مهدد بعدم العرض في شهر رمضان المقبل، رغم استمرار تصوير مشاهد العمل خلال الفترة الحالية، ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة اعلان صناع العمل خروجه من رمضان إلا أذا حدث أمراً آخر.

مسلسل "تقاطع طرق" بطولة منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح تايسون، سيد رجب، عائشة بن احمد، وعدد كبير من الشباب، تأليف وإخراج تامر محسن، وتدور أحداثه في اطار اجتماع مناقشة قضية هامة من داخل المجتمع.

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