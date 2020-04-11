شكرا لقرائتكم خبر عن استخدموا وجه للتلوين والرسم.. شريف رمزي ضحية أطفاله فى العزل المنزلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان شريف رمزي متابعيه بصور له من داخل منزله في فترة العزل الصحي التي يقضيها مع عائلته وأطفاله تجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وظهر رمزي في عدد من الصور التي نشرها عبر حسابه بإنستجرام، وهو يضع وجه أمام أطفاله ليقوموا بتلوينه والرسم عليه، وكتب قائلاً: "حتودينا على فين يا حظر الله ينعل أبو الكورونا على اللى خدناه من الكورونا، العيال خلصوا الورق اللي في البيت كله وابتدوا يلاقوا حلول تانية".

Advertisements

ونشر رمزي، منذ أيام، صورا له مع زوجته الفنانة ريهام أمين، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وهو داخل سيارته وعلى وضع القيادة، وكتب: "اوعي حد يفتكر إني خرجت أنا قلت أقعد في العربية شوية وأرجع تاني".

وكان رمزي قد شارك متابعيه منذ أيام بمقطع فيديو له وهو يؤدي تمارين البلانك مع زوجته الفنانة ريهام أمين عبر حسابه بموقع إنستجرام، وكتب معلقاً: "من ساعة ما دخلت التيك توم ده، وأنا مش عارف أطلع منه، ربنا يعدينا من الحظر والكورونا دى على خير"، فى إشارة منه إلى تطبيق التيك توك الذي قام بتصوير التحدي من خلاله.

وعلى سياق آخر، دشن رمزي نهاية الشهر الماضي، حملة لحماية الحيوانات الآليفة وعدم إلقائها في الشوارع بعد أن تخلى عدد كبير من الناس عن كلابهم وقططهم بسبب شائعة تم تداولها بأن الحيوانات الآليفة تقوم بنقل عدوي فيروس كورونا المستجد للبشر.

وحرص عدد كبير من الفنانين على المشاركة في تلك الحملة ومن ضمن المشاركين الفنانة شيرين رضا، والإعلامي شريف مدكور، والفنان أحمد فهمي، والنجمة إيمي سمير غانم، والفنان الكوميدي عمرو وهبة.