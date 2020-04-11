شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مراد يطلق مبادرة “I Read” لتوثيق أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب والروائى أحمد مراد، خلال مداخلة عبر برنامج "سكايب" ببرنامج معكم على قناة CBC ، مع الإعلامية منى الشاذلى: "لم أتخيل لحظة أن نمر بما نمر به الآن، فعلى الرغم من أنى تناولت الإنفلونزا الإسبانية فى رواية 1919، إلا أننى لم أتخيل أننا سنعيشه فى الحقيقة، ولكن من وجهة نظرى أننا لا بد أن نسجل جميع أحاسيسنا فى تلك الفترة ونفرض حظرا إنسانيا على أنفسنا قبل الحظر المنزلى".

وأضاف مراد: "قمت بالدعوة لمبادرة I read، والتى جاءت فكرتها عندما رأيت أن العالم كله تكيف على العمل من المنزل، ولو أتى هذا الوباء منذ عشر سنوات مضت، كانت الكارثة ستكون أعظم، فلحسن الحظ أنه أتى الآن. نستطيع الآن أن نعمل عن بعد ونتعلم عن بعد، فما الذى يمنعنا من عمل إبداع كامل، ومن هنا ظهرت فكرت ليالى كورونا، والتى تدعو إلى كتابة قصة بما يعادل 2000 كلمة، سواء كوميدية أو تراجيدية أو رومانسية حدثت فى فترة كورونا، وسيتم تجميعها فى كتاب "ليالى كورونا"، وهدف تلك المبادرة أن نستطيع أن ننقل لأولادنا وأحفادنا تلك الفترة من خلال القصص .

وأكد مراد أن فيلم "كيرة والجن" لكريم عبد العزيز وأحمد عز قد توقف لفترة بسبب أن معظم فريق العمل أجانب، واضطروا الرجوع إلى بلدهم بسبب أزمة كورونا .

وأضاف مراد: "أما عن فترة الحظر المنزل فأنا اعتدت أن أكتب منذ أن أستيقظ ولمدة خمس ساعات، فهذه هى رياضتى اليومية، وباقى اليوم أقضيه فى مشاهدة المسلسلات والأفلام واللعب من أطفالى"، وأسترسل قائلا: "أنا مستمتع للغاية بتلك الفترة فأنا لم أعتد أن أوقف حياتى بسبب أزمة أو ظرف نمر به، فنحن الآن فى مثابة حرب ولكننا نحارب جيش لم أره، وأتمنى أن تمر الأزمة سريعا وأنا سعيد بقرارات الحكومة وإجراءاتها".