شكرا لقرائتكم خبر عن الكوميديان محمد ثروت يتحول لـ"طبيب" فى فيديو جديد عبر تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الكوميديان محمد ثروت في تجربة فيديو جديدة عبر تطبيق تيك توك، من العزل الصحي المنزلي الذي يفرضه فيروس كورونا المستجد على الكثيرين.

وخاض ثروت تجربة ساخرة جديدة له في الفيديو الجديد، وظهر وهو يرتدي سماعات الأطباء ويقوم بالكشف على أحد الألعاب، في إشارة منه للمجهود الذي يبذله الأطباء حالياً في محاربة فيروس كورونا.

@mohammedtharwatofficia1

الجدعان ????????????♬ original sound - mohammedtharwatofficia1

وكان ثروت قد نشر منذ أيام، عبر حسابه على إنستجرام، صورتين له مع الفنان سمير غانم، الأولى كانت فى فترة طفولته عندما حضر له العرض المسرحى "فارس وبنى خيبان"، بينما كانت الصورة الأخرى منذ فترة قليلة جدا، صحبها بتعليق: "الحمد لله لجلال وجهك وعظيم سلطانك، بين الصورة والصورة سنين، الأستاذ سمير غانم عميد كوميديا الارتجال والاكسسوار وصاحب مدرسة من أهم المدارس الكوميدية فى تاريخ الفن المصرى والعربى، هذا الرجل كان السبب الرئيسى وأنا طفل فى زيارته، لأول مسرحية أدخلها فى حياتى مع والدى الله يرحمه، فى تغير تفكيرى وطموحاتى كطفل أن أكون فى المستقبل كالعادة، كل الأطفال فى هذه الفترة ظابط، دكتور، مهندس، طيار، الى ممثل وكانه سحرنى برشاقة أدائه وخفه دمه المميزة جدا".

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من ناحية أخرى، انتهى الفنان محمد ثروت، انتهى ثروت من تصوير فيلم يشارك فى بطولته هو "عفريت فى إجازة"، وهو الفيلم الذى شهد تغييرا على مستوى الاسم، فبعدما كان مقررا له اسم "حضور وانصراف"، تقرر تغيير اسمه مؤخرا، ومن المفترض أن يتم طرحه خلال العام الجارى 2020.

جدير بالذكر أن فيلم "عفريت فى إجازة" من إنتاج سينرجى فيلمز، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم، مثل: بيومى فؤاد، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، أحمد فتحى، وغيرهم، كما يشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف.