شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا على شاشة "الحياة" فى رمضان بمسلسل "خيانة عهد".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة "الحياة" عن انضمام النجمة يسرا لتكون من نجوم شاشتها في شهر رمضان 2020، وذلك من خلال مسلسل "خيانة عهد". مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى، وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.

وكانت مجموعة قنوات "الحياة" قد طرحت إعلانات دعائية رسمية لبعض المسلسلات المقرر عرضها على شاشتها، ومنها مسلسلا "الفتوة" و"لما كنا صغيرين".

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مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.

أما مسلسل "لما كنا صغيرين" فمن بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، محمود حجازي، و عدد آخر من الفنانين.