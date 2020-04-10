تراند اليوم : تعرف علي .. موعد حفل تامر عاشور في الأهرامات

نشر الفنان تامر عاشور، تويتة جديدة عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال تامر عاشور : الحفله اللايڤ الاون لاين اللي جايه بإذن الله ادعولي اقدر اعملها ف “الاهرامات ” وتبقى رساله لكل العالم يارب اعملها زي مانا عايز وزي ما يليق بيكم -دعواتكم”.

يذكر أن تامر عاشور، أحيا، مؤخرًا حفل غنائي اون لاين وحقق نجاحا كبيرا جدًا، فور عرضه على “يوتيوب”، ويعد تامر عاشور، أول من بدأ فكرة الحفلات الأون لاين، وقدم من خلال الحفل العديد من الأغاني المميزة الخاصة به منها :”بيت كبير”، و”قولوله سماح”.

ويعد تامر عاشور أول من روج لفكرة إقامة حفل بدون جمهور وعرضها مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة وذلك من خلال تدوينه له علي حسابه الخاص بـ “تويتر” يوم ١٦ مارس الجاري، ونالت ردود أفعال إيجابية من زملائه من الملحنين والمؤلفين وصناع الأغنية.. بالإضافة إلى قيام إدارة يوتيوب العالم العربي بتوجيه الشكر له ولفكرته غير المسبقة.