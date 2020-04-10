تراند اليوم : ياسر جلال لجمهوره : متقلقوش معقمين اللوكيشن كويس

أكد ياسر جلال، إن لديهم فريق لتطهير لوكيشن مسلسله الجديد “الفتوة” الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2020.

وقال ياسر جلال، في مداخلة هاتفية مع برنامج “القاهرة اليوم”:” لدينا فريق لتطهير اللوكيشن، كما يوجد معنا طاقم طبي لقياس درجة الحرارة في اللوكيشن وذلك للحفاظ على ارواحنا وارواح المتواجدين داخل اللوكيشن”.

يذكر أن المنتج تامر مرسى، نشر برومو مسلسل “الفتوة” لـ ياسر جلال، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”.

مسلسل “الفتوة” بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر ونجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.