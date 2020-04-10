تراند اليوم : شاهد .. السكر الزيادة نبيلة عبيد في أحدث ظهور بالكمامة

نشرت الفنانة نبيلة عبيد صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، مرتدية كمامة طبية.

وظهرت نبيلة بإطلالة كلاسيكية مرتدية سترة مشجره وجاكيت اسود واعتمدت على لمسات جمالية بسيطة في العين، مع ترك شعرها منسدلا على كتفيها.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «سكر زيادة» للنجمتين نادية الجندي، ونبيلة عبيد، برومو المسلسل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني للعام الجاري 2020.

وظهر في البرومو الأول للمسلسل «سكر زيادة» الفنان أحمد السقا، الذي يظهر بدور شرفي، وخلال البرومو نشبت مشاجرة بينه وبين الفنانة نادية الجندي، التي قامت بصفعه.

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المسلسل من المنتظر عرضه على قناتي mbc مصر ودبي.

ومسلسل “سكر زيادة” تدور أحداثه في إطار كوميدي وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر.

ويشارك به عدد من ضيوف الشرف منهم، منهم أحمد فهمي، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، وسليمان عيد.