رولا شامية تفقد والدتها وإقفال المطار يمنعها من وداعها

غيّب الموت مساء الخميس، والدة الممثلة رولا شامية، السيّدة فاطمة، اثر صراع مع مرض عضال، ولم تتمكن العائلة من وداعها، بسبب وجود الفقيدة في مصر، بسبب اقفال الملاحة الجوية التزاما بقرار التعبئة العامة التي فرضتها الحكومة اللبنانية للحدّ من انتشار وباء الكورونا.



وسيتسنى لشقيقة رولا فقط، القيام بذلك كونها تعيش في مصر، الى ان ينفرج الوضع الصحي في البلاد وتستأنف حركة الطيران لزيارة قبر الفقيدة.



وكانت رولا قد نعت والدتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “توتير” “بمزيد من الحزن والأسى أنعي إليكم وفاة والداتي، وأطلب منكم حفاظاً على سلامكتم في ظل الاوضاع الراهنة، مشاركتنا الصلاة لراحة نفسها من منازلكم”.



بدوره، وجّه السيد رودي سعد رسالةً مؤثرة إلى زوجته رولا شامية يواسيها في مصابها الأليم قائلاً “أنا مش بس زوجك، أنا حبيبك ورفيقك وبيّك وأمك! بعرف انو الأهل ما بيتعوّضوا، بس الله يقدرني كون حدّك وسندك من هلق لآخر العمر”.

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