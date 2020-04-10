حصرياً: دينا الشربيني اقتبست مسلسلها من هذا المسلسل الهولندي

تستعد الممثلة دينا الشربيني للعب دور البطولة في مسلسل " لعبة النسيان" الذي سيعرض على شاشة MBC في شهر رمضان المبارك.



المسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية، وقد علمت "الجميلة" انه مأخوذ من مسلسل Tabula rasa " ورقة بيضاء" الهولندي الذي يعرض على نتفليكس.

المسلسل يروي قصة فنانة تتعرض لحادث سير، يفقدها الذاكرة جزئيا، وتكون شاهدة على جريمة.



يطلب منها ان تحاول استجماع ما تبقى من ذاكرتها لتكشف غموض الجريمة.

وإلى منزلها الجديد تنتقل، وهناك تصطدم بالكثير من الحقائق المخيفة، منها حقيقة تتعلق بابنتها.



المسلسل الهولندي عرض في تسع حلقات، ويأتي عرض المسلسل العربي بثلاثين حلقة مجازفة بأن يغرق في التطويل، خصوصا ان القصة لا تضم الكثير من الابطال، ولا تحتمل كل هذا التطويل.

View this post on Instagram Advertisements A post shared by Dina Elsherbiny (@dinaelsherbinyy) on Apr 6, 2020 at 11:44am PDT

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