أمل حجازي تتعرض للهجوم بس هذه التغريدة عن الكورونا

تعرضت الفنانة امل حجازي للهجوم، بعد كتابتها تغريدة ارادت من خلال إظهار الجوانب الإيجابية لفيروس كورونا، لناحية جمع العائلات وتخفيف التلوث عن الأرض وترشيد الإنفاق ومنع الحروب والخيانات الزوجية.

فقد كتبت أمل

"‏الحياة التي نعيشها اليوم ترضي الله !بيوتنا نظيفة وطاهرة ..الطبيعة تتنفس من التلوث..صرف المال بإعتدال دون الاسراف ..وقف البغاء والخيانات الزوحية..وقف الحروب ..الجلوس وقت طويل مع العائلة.. التقرب من الله خوفاً من الآتي!! يا ابن آدم هل تنتظر وباءاً لتكون صالحاً.".

وتساءل البعض " هل يرضي الله بحسب أمل ان يموت عشرات الآلاف بالكورونا؟".

والبعض رد بطريقة غاضبة، بأن الأمور التي كانت تقال في بداية الازمة لرفع المعنويات تشكل استفزازا اليوم، بعد ان طال الحجر المنزلي إلى شهره الثاني، ما تسبب بجوع الكثيرين وافلاس مؤسسات، وعنف منزلي، وكوارث لا حصر لها.

ولم ترد امل على المهاجمين، واكتفت بتغريدتها التي دافع عنها البعض بالتاكيد أنها تحاول بث الأمل في ظل هذا الجحيم.

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