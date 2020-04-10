هبة مجدي تبهر متابعيها بإطلالة كاجول سوداء

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة هبة مجدي، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجول سوداء.
وأطلت بها هبه مجدى، بجاكيت أنيق ومميز باللون الأسود، والذى يتميز بتصميم مميز من اللؤلؤ والشراشيب السوداء التى تضفى لمسة ساحرة.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هبه مجدى فى الماكياج على الألوان البسيطة التى تتناسب مع إطلالتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح.
كما تركت هبه مجدى، شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز عن جمالها وأناقتها.
واختارت مجموعة من الإكسسوارات الذهبية التى تبرز جمال أنوثتها.
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