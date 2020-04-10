نوال الزغبى تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة بالأسود

نشرت النجمة الذهبية، نوال الزغبي عبر حسابها االشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها. وظهرت نوال فى الصورة بفستان اسود انيق مكشوف الصدر، ومكياج جذاب، وتركت شعرها الاشقر منسدلا بطريقة مميزة. وحققت أغنية "القويلـ ة نوال الزغبي، 3 ملايين و100 ألف مشاهدة، بعد طرحها الأربعاء 12 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات.والمرئيات، على يوتيوب

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، ألحان: فضل سلیمان، توزیع: جیمي حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور. Advertisements قد يهمك أيضا: الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بإطلالة شتوية جذابة نوال الزغبي تحصد 2.9 مليون مشاهدة بـ "القوية" عبر "يوتيوب"

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