شكرا لقرائتكم خبر عن على ألحان عبد الباسط حمودة.. نسرين طافش تفرغ محتويات الثلاجة في فيديو جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الممثلة نسرين طافش متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو جديد لها من تطبيق تيك توك، وهي تجسد مشهد تفريغها لمحتويات الثلاجة لتأكلها في إشارة الى تريند تناول الطعام الكثير في العزل الصحي المنزلي.

ونشرت نسرين طافش، الفيديو الخاص بها عبر حسابها بموقع إنستجرام، لتظهر أمام الثلاجة وفي الخلفية أغنية المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة "خدت إيه"، وهي تعاود ارجاع الطعام مرة آخري للثلاجة.

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ولم تكن تلك هي التجربة الأولى لطافش عبر تطبيق تيك توك، فظهرت منذ أيام، وهى توجه نصائح على طريقة الإعلامية رضوى الشربينى، حيث حذرت نسرين من خطورة العودة إلى "الإكس" أو الحبيب القديم بسبب كورونا، وقالت "أوعى الكورونا تعملى أن بلوك أو ترجعى للإكس بتاعك اللى كان مطلع عينك، علشان يا حبيبتى، الكورونا يوم اتنين تلاتة شهرين تلاتة سنة وأن شاء الله ماشية، بس يا حبيبة قلبى ده لو رجعتيه تانى هنمشيه ازاى .. مش هتعرفى تمشيه، أوعى الكورونا تخليكى ترجعى للى عذبك فى يوم من الأيام لأنها هتبقى مصيبة".



نسرين طافش

كما ظهرت في فيديو مؤخراً أثناء ممارستها لبعض حركات رياضة "اليوجا"، وعلقت عليها، اليوجا عبارة عن مجموعة حركات جسدية بتشغل كل عضلات الجسم مع بعض بالتناغم مع التنفس.



نسرين طافش

وتابعت تبدو الحركات للعين حركات سلسة و سهلة بينما عند التجربة بتعرف قديش ممكن تعرق و تحرق، وميزة اليوجا انها بتشتغل على مستويين الجسد والنفسية بتعلم قوة الارادة والصبر والسلام والتركيز بالذات، وبتجمع بين تقوية العضلة ومرونتها بنفس الوقت، لان القوة و المرونة وجهان لعملة واحدة.