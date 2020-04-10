شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غد.. على الحجار واليس فى بلاد العجائب ضمن فعاليات "الثقافة بين ايديك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبث وزارة الثقافة حفلا غنائيا للنجم على الحجار، وذلك عبر قناتها على اليوتيوب ضمن المبادرة التي أطلقتها برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك" وذلك بعد غد الأحد فى تمام الساعة التاسعة مساءا.

ويغنى على الحجار خلال الحفل مجموعة مختارة من اعماله التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد والتى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية منها، يا مصري ليه ، يا طالع الشجرة ، ما تمنعوش الصادقين ، هنا القاهرة ، المال والبنون ، من غير ما تتكلمى ، مسألة مبدأ ، على قد ما حبينا ، عارفه ، بوابة الحلوانى ، حرماً يا سيدى وغيرها .

ويسبقه فى السادسة مساء العرض المسرحى اليس فى بلاد العجائب والذى يوجه رسالة للأطفال تحثهم على ضرورة السعي لتحقيق الاحلام من خلال معالجة درامية استعراضية للقصة العالمية الشهيرة التى تحمل نفس الاسم .

عرض اليس فى بلاد العجائب من إنتاج فرقة تحت 18 بقيادة الفنان وليد طه وبطولة مروة عبد المنعم ، ضياء شفيق ، هاني عبد المعتمد ، حسن الشريف ، بسمة ماهر ، هبة محمد ، نور الشرقاوي ، محمد عمر ، كريم عبد الشافي ، أحمد حمودة ، أحمد شومان ، أحمد عبد المعبود ، عبد الحميد جبر ، مصطفي محمد ، ليلي عبد الحميد ، عمر إيهاب ، حمادة محمود ، محمد فايز ، محمود صلاح ، نور شادي سرور وحور الشاذلي ، أشعار عادل سلامة ، موسيقى جون خليل - مارك اسكندر ، استعراضات ضياء شفيق ، ديكور حازم شبل ، مجسمات منذر مصطفي ، اضاءة أبو بكر الشريف ، ملابس نعيمة عجمي ، اقنعة الدكتور محمد سعد ، مخرج منفذ إيهاب علوان .

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