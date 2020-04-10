شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يغنى تتر مسلسله "حب عمرى".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغنى النجم هيثم شاكر أغنية تتر مسلسله الجديد "حب عمرى" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، حيث انتهى شاكر من تسجيل الأغنية التى يجرى الاستقرار على اسمها، وهى من كلمات أمير طعيمة وألحان رامي جمال وتوزيع أحمد إبراهيم ومقرر طرحها بالتزامن مع عرض العمل.

مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة كبيرة تجمع هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.



هيثم شاكر وسهر الصايغ فى مشهد من حب عمرى

مسلسل "حب عمرى" يعد التجربة التمثيلية الثانية لهيثم شاكر بعدما قدم "أرض جو" مع غادة عبد الرازق فى شهر رمضان 2018 وتغيب بعدها رغم العروض التى تلقاها إلا أنه انشغل بالتحضير لألبومه "معرفة قديمة" الذى طرحه العام الماضى، اضافة إلى معاناته من مرض السرطان والذى تغلب عليه وتخطى هذه الأزمة الصحية.

وكان هيثم شاكر قد طرح ألبومه "معرفة قديمة" يوم 7 أغسطس الماضى، وضم 14 أغنية وهم "ماتوصنيش"، "ياما ياما"، "راحتي وياك"، "لحقتيني"، "مش مهم أنا"، "يا حبيبة"، "كنت مداويني"، "راحو"، "احنا افتراقنا"، "مفيش بُعد بينسّي"، "ماتغيبوش"، "بابي مفتوح"، "تيجي منك"، "معرفة قديمة".