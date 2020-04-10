شيرين عبد الوهاب: بشكر الظروف بالرغم من قسوتها عشان نقرب من أهالينا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة شيرين عبد الوهاب إنه على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا، والاضطرار إلى العزل المنزلى والبقاء في البيت، إلا أن ذلك جعلنا نقترب من أولادنا وأهالينا بصورة أكبر.

وأضافت شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها بموقع تويتر: "أنا بشكر الظروف اللي احنا فيها بالرغم من قسوتها عشان نقعد في البيت ونقرب من أهالينا ونشوف ولادنا. أنا مابحبش أتكلم عن صلاتي عشان دي حاجة بيني وبين ربنا، بس أنا حاسة إن الناس اتغيرت، الحاجة الحلوة اللي فيهم ابتدت تطلع وأولهم أنا".



شيرين عبد الوهاب عبر تويتر

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وأكملت شيرين: "ساعات لما كنت بصلي كنت بحس إني بعمل الواجب أو أسرح في الصلاة أنا هعمل غداء إيه النهاردة، بس الواحد لما بيقف قدام ربنا ويركز في الكلام اللي بنقوله زي ما بنقول في الفاتحة (الرحمن الرحيم) هو فعلا رحمن وحنين وأحلى حاجة في الدنيا".

وتابعت: "زمان كنت بقول الآيات وأنا مش بركز فيها دلوقتي وأنا بركز في الآيات لآخرها بحس إن ربنا بيشفني وبيداوي كل حاجة حاسة بيها، أنا بقول ده ومش خايفة من التعليقات اللي هتيجي".

واختتمت: "أنا نفسي كله يحس الإحساس اللي كنت حاساه وأنا بصلي صلاة المغرب والسنة، متعة تانية أحلى من أي سفرية أو أي سهرة. ربنا يثبتنا ويعدينا من اللي إحنا فيه ويارب ما نتغيرش ونفتكر اللي إحنا فيه دلوقتي ده".

يشار أن آخر أغنية للنجمة شيرين عبد الوهاب "مش قد الهوى"، التى طرحتها على يوتيوب وحققت عددا كبيرا من المشاهدات.