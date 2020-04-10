شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى: تخوفت من الوقوف أمام محمود عبد العزيز فى "جبل الحلال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان إيهاب فهمى أن حكاية "604" إحدى قصص مسلسل "نصيبى وقسمتك" الذى قدم فيها دور الشيطان من أهم الادوار التى أرهقته نفسيا، حيث شعر حينها بمقارنته مع العمالقة عادل ادهم ويوسف وهبى.

وأضاف أثناء استضافته مع الإعلامية شيرين حمدى فى برنامج "أون ست" الذى يعرض على قناة on أنه ينتظر عرض فيلم "ريما" الذى يشارك فى بطولته ويعتير هذا العمل تركيبة خاصة له.

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وأشار إلى أنه شعر بالخوف أثناء وقوفه أمام الراحل الفنان محمود عبد العزيز فى مسلسل "جبل الحلال" الذى وصفه بعملاق من عمالقة الفن.

واستكمل حديثه قائلا: إن المسرح القومى مر بانتعاشة فنية كبيرة خلال الفترة الاخيرة وذلك بعرض أكثر من عمل منها (حب رايح جاى) مع الفنان رشوان توفيق وميدو عادل ودنيا عبدالعزيز واخرون مشيرا ان المسرح فى طريقة إلى النجاح".

يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON، يوم الجمعة، في تمام السابعة مساء، وتستضيف خلاله مجموعة من نجوم الفن، لمواكبة أحدث الأخبار الفنية، المحلية والعالمية.