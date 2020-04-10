شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عزمى: أتمنى أمثل مع السقا وصبرى فواز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد عزمى إنه يفضل أعمال البطولة الجماعية، خاصة أنه محظوظ فيها طول الوقت وتحقق نجاحا كبيرا مثل فيلم "قبلات مسروقة" الذى قدمه من فترة كبيرة، وشارك فى بطولته كل من يسرا اللوزى وباسم سمرة وشادى خلف وآخرون وحصل على جوائز من مهرجان الاسكندرية .

وأضاف أثناء استضافته مع الإعلامية شيرين حمدى فى برنامج "أون ست" الذى يعرض على قناة onأنه يعتبر فيلم "الوعد" من الاعمال المهمة فى مشواره الفنى، وكذلك مسلسل "يتربى فى عزو" ومسلسل "عباس الأبيض" الذى قدمهم مع الفنان يحيى الفخرانى.

وأشار إلى أنه يتمنى التمثيل مع عدد من الفنانين من ضمنهم السقا وصبرى فواز وفتحى عبد الوهاب وياسر جلال ومحمود عبد المغنى.

يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON، يوم الجمعة، في تمام السابعة مساء، وتستضيف خلاله مجموعة من نجوم الفن، لمواكبة أحدث الأخبار الفنية المحلية والعالمية.