شكرا لقرائتكم خبر عن حسناوات روسيا وأوكرانيا يوجهن رسالة إلى شيماء سيف بعد تقليدهن.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عدد من حسناوات روسيا وأوكرانيا رسالة إلى الفنانة شيماء سيف، والتي ظهرت من خلال فيديو حاولت تقليدهن في حملتهن للوقاية من فيروس كورونا، حيث أزالت الجزء الأول من الفيديو الذى ظهر فيه صديقهم الشاب حسام عبد الصادق.

ترجع القصة إلى محاولة الشاب حسام عبد الصادق، توجيه رسالة من خلال "فيديو" تتضمن مجموعة من أصدقائه الأجانب من روسيا وأوكرانيا باللغة العربية يدعو من خلالها الالتزام بالبقاء في منازلهم.

حسام عبد الصادق تفاجأ بإزالة الجزء التي يظهر من خلاله في الفيديو، وإضافة جزء تظهر فيه الفنانة شيماء سيف وزوجها بطريقة كوميدية، وهو ما أغضبهم الأمر الذى جعل أصدقاء حسام يوجهون رسالة جديدة إلى الفنانة شيماء سيف من خلال فيديو جديد: "شيماء الفيديو مش بتاعك الفيديو بتاع حسام".

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وعلق حسام على الفيديو الذى نشره عبر حسابه بموقع فيس بوك: "رسالتي أنا وصحابي من روسيا وأوكرانيا للممثلة شيماء سيف اللي حطيت نفسها في الفيديو بتاعي ورسالة بردوا للناس اللي سرقت الفكرة بتاعتي وقصتني من الفيديو، متزعلش نفسك يا حسام".

وعن فكرة المبادرة، قال لـ"الخليج 365"، من قبل إن لديه أصدقاء عديدين من دول أوروبية، فقام بإعداد فيديو يضم عددا من المواطنين الأوكرانيين والروسيين يطالبون فيها المصريين بضرورة البقاء في منازلهم وعدم الخروج من بيوتهم ولكن على طريقة الأجانب.