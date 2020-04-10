شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يتحول لـ"مصور" فى كواليس أغنية تتر مسلسله الجديد "حب عمرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم هيثم شاكر متابعيه وجمهوره بصورة له من وراء كواليس تصوير مسلسله "حب عمري" الذى يخوض تجربه البطولة فيه مع ألفنانة سهير الصايغ ومنه فضالي، والمقرر طرحه فى السباق الرمضانى المقبل.

ونشر شاكر صورة له عبر حسابه بموقع إنستجرام، وهو يحمل معدات التصوير ليتحول من ممثل ومطرب لمصور فى كواليس المسلسل.

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مسلسل "حب عمرى" يعد التجربة التمثيلية الثانية لهيثم شاكر بعدما قدم "أرض جو" مع غادة عبد الرازق فى شهر رمضان 2018 وتغيب بعدها رغم العروض التى تلقاها، إلا أنه انشغل بالتحضير لألبومه "معرفة قديمة" الذى طرحه العام الماضى، اضافة إلى معاناته من مرض السرطان والذى تغلب عليه وتخطى هذه الأزمة الصحية.

وكان هيثم شاكر قد طرح ألبومه "معرفة قديمة" يوم 7 أغسطس الماضى، وضم 14 أغنية وهم "ماتوصنيش"، "ياما ياما"، "راحتي وياك"، "لحقتيني"، "مش مهم أنا"، "يا حبيبة"، "كنت مداويني"، "راحو"، "احنا افتراقنا"، "مفيش بُعد بينسّي"، "ماتغيبوش"، "بابي مفتوح"، "تيجي منك"، "معرفة قديمة".