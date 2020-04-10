شاهد.. مبادرة "شكرا جيش مصر الأبيض" تستمر فى دعم الأطباء من مدينة نصر والتجمع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر مبادرة "شكراً جيش مصر الأبيض"، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسي، في دعم الأطباء وأطقم التمريض والعاملين في قطاع الصحة بالصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في شوارع مصر، ووصلت لمنطقة مدينة نصر والقاهرة الجديدة. ونشر المنتج تامر مرسي، مقطع فيديو للمبادرة التي وصلت منطقة مدينة نصر والتجمع، والتي تفاعل معها المواطنين بشكل كبير من نوافذ منازلهم رافعين أعلام مصر. Advertisements ووجه رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشكر لوزارة الداخلية التى شاركت في المبادرة، وشركة تذكرتي على تنظيم المبادرة التي شارك فيها عدد كبير من السيارات في شوارع مدينة نصر والتجمع.

تفاعل المواطنين مع المبادرة

المواطنون في مدينة نصر

جانب من تفاعل المواطنين وحرصت المبادرة منذ أيام على الاحتفال بعيد ميلاد "وليد" نجل العقيد أركان حرب البطل الشهيد أحمد شحاتة عبد المقصود، الذي استشهد في 23 فبراير 2020 الذي كان ضمن قوات الصاعقة.

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