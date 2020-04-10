شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا: "فخورة إنى مسيحية وإيمانى تاج على رأسى وما حدا بيحقلو ينتقد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت المطربة اللبنانية إليسا رسالة إلى من ينتقدونها بسبب ديانتها، مشيرة إلى أنها فخورة بأنها مسيحية، وأنه لا يحق لأحد أن يتهجم عليها أو ينتقدها بسبب ذلك، يأتى ذلك تزامنا مع عيد الفصح.

وقالت الفنانة إليسا، عبر حسابها بموقع تويتر: "أنا فخورة إنى مسيحية، وإيماني تاج على رأسي وما حدا بيحقلو ينتقد أو يتهجم أو يشتم.. يللي مش عاجبو ما يتبعني.. ارتقوا بقا لأنو الدين منو مسبات الدين أخلاق وبعض الناس بيسيئو لدينى لما يشتمو غيرن. صار الوقت نخلص من هالمواضيع والرجعية".



إليسا

ومن ناحية أخرى، تتعاون النجمة اللبنانية إليسا مع الموزع إلهامي دهيمة، في أغنية سينجل جديدة بعنوان"هنغني كمان وكمان" من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيى، ومن المقررأن يتم طرحها قبل نزول ألبومها الجديد علي يوتيوب.

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على الجانب الآخر، تتعاون إليسا في ألبومها الجديد، مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، وقد اختارت أغلب أغانى ألبومها الجديد باللهجة المصرية، ويضم 20 أغنية حتى الآن، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، عقب انتهاء التوترات العالمية الخاصة بفيروس كورونا.

إليسا تعاونت فى ألبومها الجديد مع الشاعر بهاء الدين محمد بأغنيتين الأولى بعنوان "هعتبرك مت"، وهى من ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، والثانية لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور، من ألحان أحمد زعيم.

وطرحت إليسا، فى شهرديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.

الموزع إلهامي دهيمة يعد واحدا من أهم الموزعين الشباب حاليا، وله العديد من النجاحات الفنية مع النجوم مثل تامر حسني، وجنات، وإليسا، وسامو زين، وحسين الجسمي، ومحمد الشرنوبى، ونوال الزغبي، وراشد الماجد، وعمر العبد اللات، ولؤي.