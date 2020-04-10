شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز يرزق بمولودة جديدة ويسميها "حبيبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق الفنان كريم محمود عبد العزيز، منذ قليل، بمولودة جديدة والتي سماها "حبيبة"، وذلك بعدما كتب شقيقه الفنان محمد محمود عبد العزيز منشور عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله والحمد لله. ربنا رزقنا بـ (حبيبة كريم محمود عبد العزيز) مبروك نورتى الدنيا".

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ومن جهة أخرى، يشارك الفنان كريم محمود عبد العزيز كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، المقررعرضه في رمضان المقبل على شاشة ON، من إنتاج شركة سينرجى، حيث يظهر كريم بشكل مختلف في المشاهد التى يقدمها مع المنسى أسطورة الصاعقة - أمير كرارة، الذى تدور حوله أحداث المسلسل.

وفى سياق آخر، أجل القائمون على تصوير فيلم "موسى" بطولة النجوم إياد نصار وكريم محمود عبد العزيز، التصوير لحين الانتهاء من مسلسلات شهررمضان المقبل، والفيلم يكشف عن أول روبوت فى الشرق الوسط، ويمرالفيلم بعدة مراحل، وخلال الأحداث يمرالأبطال بظروف وأحداث تنقلب ضدهم، الفيلم يعد نوعية جديدة فى السينما يقدمها صناعه لأول مرة، تأليف وإخراج بيتر ميمى.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.