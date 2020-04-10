شاهد محمد نور يتغزل في زوجته بصورة ورسالة

نشر الفنان محمد نور صورة جديدة له، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة زوجته "هبة".

وظهر محمد نور، رفقة زوجته، بطريقة رومانسية، وعلق عليها: "حبي"، حيث نالت اعجاب متابعيه.

من ناحية أخري، أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "ورقة جمعية"، اغنية "أمي"، وهي الأغنية الدعائية الخاصة بالفيلم، والتي لحنها وغناها محمد نور، ووزعها "زووم"، وكتبها أحمد علاء .

يذكر أن ألبوم "الصيف ابتدى" لـ محمد نور، شارك فيه عدد من كبار الشعراء والملحنين في الوطن العربي من بينهم الملحنين: الفنان رامي جمال، وخالد عز، ومن الشعراء شارك تامر حسين، وأيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله.

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