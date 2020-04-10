هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية عبر " انستجرام"

شاركت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، أثناء ركوبها على الموتوسيكل. وتألقت هيدي كرم بإطلالة تبرز أنوثتها، مرتدية بدي باللون الرمادي في الابيض، مع بنطال باللون الرمادي. وتركت شعرها البني القصير منسدلًا أعلى كتفيها بطريقة جذابة تخطف الأنظار. كما أنها اعتمدت على بعض اللمسات الجمالية التي تناسب مع ملابسها الأنيقة. Advertisements قد يهمك أيضا: وصلة رقص لـ هايدي كرم وشقيقتها على تيك توك هيدي كرم تحدد الصفات التي ورثتها عن أمها

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