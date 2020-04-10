شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف اتخذت مايلى ساويرس التدابير اللازمة للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاولت النجمة مايلى سايروس حماية نفسها من كورونا أثناء ظهورها فى ماركت من أجل التبضع للمنزل، وذلك برفقة صديقها، حيث نشر موقع ديلى ميل تقريرا يؤكد فيه أن الثنائى حاولا حماية نفسهما بشتى الطرق الممكنة كوقاية من كورونا عبر ارتداء الكمامة ووقاية يديهما أيضاً مثلما ظهر خلال الصور الذى التقطه مصوري الباباراتزي.





ورغم أن النجمة العالمية مايلى سايروس تبلغ من العمر 27 عاما فقط إلا أنها تمتلك عددا هائلا من الأعمال الغنائية، وهو ما جعل لديها شعبية جارفة حول العالم و تنافس أهم و أشهر المطربين .

وقد كشفت مؤخرا مايلى سايروس أن أكثر أغنية مقربة إلى قلبها هى Can’t Be Tamed وذلك فى برنامج مع المذيع جيمى فالون، حيث أكدت أن الأغنية التي أطلقتها في مايو 2010 اي منذ 10 سنوات كاملة هي الأقرب بالنسبة لها وتمتلك شغف كبير بها.

كما أكدت أنها كلما تتذكر العمل عليها فى الكواليس تشعر بحماسة من نوع خاص حيث إنها الأغنية الأولي بالنسبة لها وهي التي فتحت الطريق لها نحو النجومية لتصل لما وصلت إليه.