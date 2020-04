شكرا لقرائتكم خبر عن بمكالمة FaceTime.. جيمي فالون يفاجئ ليدى جاجا بالظهور أمام الجمهور.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ المذيع العالمي جيمي فالون المطربة العالمية ليدي جاجا، بمكالمة فيديو عبر تطبيق FaceTime، يوم 2 أبريل الحالي، لإجراء مقابلة معها في برنامجه الذي يبثه لجمهوره من داخل منزله في العزل الصحي، تنفيذا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشارك فالون متابعيه بالمكالمة التي أجراها مع جاجا من موبايل آخر، لتتفاجأ الأخيرة بظهورها أمام الجمهور قائلة: "لا أستطيع يا جيمي، لا يمكنني التحدث، هل أنا على شاشة التليفزيون"، وسرعان ما عالج المذيع الموقف المحرج بحجبها من أمام الكاميرا الأخرى المثبتة التي يشاهدها الجمهور ليحول المكالمة للحديث فقط بدون الصورة.

ووفقاً لتقارير أجنبية فإن مكالمة الفيديو كان الغرض منها هو كشف جاجا عن تفاصيل احتفالها الذي يقام لجمع تبرعات لمحاربة فيروس كورونا، ويأتي بعنوان One World: Together At Home، المقرر إقامتها يوم 18 أبريل الحالي، وسرعان ما تحولت المكالمة لموضوع آخر واكتفت جاجا بالتصريح قائلة: "لا أستطيع أن أخبرك بكل التفاصيل الآن، ما زال هناك بعض التفاصيل التي لم أتمها".

وعلى سياق آخر، حصلت قناة BBC One على حقوق البث التليفزيوني الأول في المملكة المتحدة للحدث الفني الضخم " One World: Together at Home " الذي تبهر العالم من خلاله النجمة العالمية ليدي جاجا بالتعاون مع Global Citizen ومنظمة الصحة العالمية ويقام في 18 أبريل الحالي، وهو الحدث الذي يدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية والذين يواجهون خطر فيروس كورونا " COVID-19 " الذي يهدد العالم الآن.

ومن المقرر أن يشارك بالحدث عدد من أهم و أشهر نجوم العالم ومن أبرزهم بوتشيلي وبيلي إيليش وليزو والتون جون و كريس مارتن ومالوما، وغيرهم.