شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب وراء تصدر فرح سنية التريند بعد ربع قرن من عرض "لن اعيش جلباب ابي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مشهد فرح سنية التريند من جديد مؤخراً، وذلك بالتزامن مع عرض حلقات مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" علي شاشة ON drama ، فرغم أن المسلسل الذى يشارك فيه كوكبة من النجوم تم عرضه مراراً علي مدار 24 سنة هي عمر المسلسل، وذلك منذ عرضه لأول مرة عام 1996 ليحقق نجاحاً كبيراً وقتها يرافقه أينما عرض، إلا أن القاعدة الجماهيرية للمسلسل تزيد مع عرضه كل مرة.

ومن أهم مشاهد المسلسل ما عُرف بـ فرح سنية الذي يحظى بتفاعل كبير نحاول التعرض لأسبابه بالكشف عن كواليس هذا المشهد خلال السطور التالية.

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أكدت الفنانة وفاء صادق، التي لعبت دور أخت سنية خلال تصريحات سابقة، أن مشهد الأكل كان حقيقيا، حين استرجعت ذكريات المسلسل والمشهد تحديداً بتأكيدها علي أن كل الأكل الذى تم عرضه خلال المشهد كان أكل بيت تم طبخه في منازل الفنانين، وبالتالي انتظروا الأكل بعيداً عن التمثيل.

كما أكدت الفنانة وفاء صادق عن أن الفنانة الراحلة سهير الباروني كان لها مفعول كبير في الكواليس، حيث كانت تمر على غرف الفنانين قبل المشهد وتعطيهم إكسسوارات من شأنها توضيح الفارق الاجتماعي بين عائلتي الوزير من جهة وعائلة عبد الغفور البرعي من جهة أخرى.

ربما من أهم مشاهد الفرح هو الإقبال علي البوفيه بهدف الأكل، وهو ما ظهر واضحاً في المشهد، حيث حاول البعض أخذ أكل في الأكياس من كثرته الواضحة، وبالتالى ما ان يتم الحديث حول بوفيه الفرح حتي يتبادر إلى الأذهان فرح سنية.