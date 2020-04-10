شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الحلقة الـ15 من مسلسل ماجدة زكى "قوت القلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل عدد كبير من الجمهور، مع أحداث مسلسل قوت القلوب الحلقة 15، للنجمة ماجدة زكى، الذى يعرض على شاشة قناة الحياة، فى تمام الساعة الـ9 مساء، وتوالت الأحداث بمساعدة خالد زكى "جابر" ابن "قوت" ماجدة زكى، وخروجه من السجن بعد اتهامه بالزور في قضية شيكات، ودخلت "قوت" في انهيار ذهنى بعد ما رأت "حسان" خادم جابر المتوفى بالنسبة لها والتي قامت بدفنه وهو السر الذى لا يعرفه الجمهور وعلاقة "جابر طاحون" بـ"قوت القلوب" حتى الآن.

وتم تفتيش غرفة نجل "قوت القلوب" ويجسده إسلام جمال فى المستشفى بعد اتهامه لزميله بسرقه أمواله وتحريض بلطجى عليه فى الحلقات السابقة، لتكشف الحلقة عن تورط إسلام جمال ووجود أموال داخل غرفته بالمستشفى.

وانتهت الحلقة بخروج محمد أنور من السجن بعد ما زارته والدته قوت قبل عرضه على النيابة، وتم حل القضية وعودة الشيكات لصاحبها ومحاولة صلح محمد أنور مع سالم المحامى الذى ورته في تلك القضية لكى يعمل معه في المكتب حسب ما اتفق مع جابر طاحون خلال الأحداث.

يذكر أن مسلسل "قوت القلوب"، يعرض حاليا على قناة الحياة، وهو من بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمرعلام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.