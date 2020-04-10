كريم محمود عبدالعزيز يرزق بمولودة جديدة.. وهذا اسمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
رزق الفنان كريم محمود عبدالعزيزبطفلته الثالثة، التي اطلق عليها اسم "حبيبة"، اليوم الجمعة.
ونشر شقيقه المنتج محمد محمود عبدالعزييز صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله، ربنا رزقنا بحبيبة كريم محمود عبدالعزيز، نورتي الدنيا".
تزوج الفنان كريم محمود عبدالعزيز 2011، من فتاة من خارج الوسط الفني، وانجب طفته الأولى كندة في 2012، ورزق بطفلة ثانية في مارس 2015، وتعد "حبيبة" ابنته الثالثة.
يُذكر أن كريم محمود عبد العزيز شارك في موسم رمضان 2019، بمسلسلي "هوجان"، و"شقة فيصل".
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