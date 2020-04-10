فيديو | بالعباءة السوداء.. سمية الخشاب ترقص على "بالحلال يا معلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:
شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، مقطع فيديو لها عبر "تيك توك"، ظهرت خلاله بالعباءة السوداء وهي ترقص على أغنيتها "بالحلال يا معلم".
وعلقت "سمية"، على الفيديو، قائلة: "بالحلال يا معلم، يلا كله يتابعني على التيك توك واعملوا duet معايا وهنزلهم عندي يا حبايبي، حبهركم".
أغنية "بالحلال يا معلم"، غنتها سمية مع الفنان أحمد سعد، وكانت الأغنية الدعائية لمسلسلها "الحلال"، الذي عرض في 2017، وشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، دينا فؤاد، يسرا اللوزي، فادية عبد الغني إخراج أحمد شفيق وقصة سماح الحريري.
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