الليلة.. "عبده داغر" و مسرحية "الخديوي" أونلاين عبر قناة وزارة الثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يستعد الجمهور، للاستمتاع بسهرة الليلة مع عازف الكمان العالمى "عبده داغر"، والمسرحية الشعرية "الخديوي"، عبر الصحفة الرسمية لوزراة الثقافة على "يوتيوب"، ضمن مبادرة خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك".

ففي تمام الساعة الـ9 مساءً، يقدم عازف الكمان العالمي "عبده داغر"، فاصلا موسيقيًا بصحبة فرقته الموسيقية، ثم يليه عرض المسرحية الشعرية الخديوى تأليف، فاروق جويدة وإخراج جلال الشرقاوى، ومن بطولة سميحة أيوب ومحمود ياسين وأشرف عبد الغفور وفاروق الدمرداش ومدحت مرسى وحمزة الشيمى ونيفين علوبة، ألحان محمد الموجى.

مبادرة خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك، أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، في الـ24 من مارس، تزامنًا مع الإجراءات الإجترازية التي تتخذها الدول للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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