محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
يستعد الجمهور، للاستمتاع بسهرة الليلة مع عازف الكمان العالمى "عبده داغر"، والمسرحية الشعرية "الخديوي"، عبر الصحفة الرسمية لوزراة الثقافة على "يوتيوب"، ضمن مبادرة خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك".
ففي تمام الساعة الـ9 مساءً، يقدم عازف الكمان العالمي "عبده داغر"، فاصلا موسيقيًا بصحبة فرقته الموسيقية، ثم يليه عرض المسرحية الشعرية الخديوى تأليف، فاروق جويدة وإخراج جلال الشرقاوى، ومن بطولة سميحة أيوب ومحمود ياسين وأشرف عبد الغفور وفاروق الدمرداش ومدحت مرسى وحمزة الشيمى ونيفين علوبة، ألحان محمد الموجى.
مبادرة خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك، أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، في الـ24 من مارس، تزامنًا مع الإجراءات الإجترازية التي تتخذها الدول للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. "عبده داغر" و مسرحية "الخديوي" أونلاين عبر قناة وزارة الثقافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.