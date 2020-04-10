الأحد.. إطلاق قناة روتانا كوميدي وهذا ترددها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستعد شبكة قنوات روتانا لإطلاق قناة جديدة، بعد إطلاقها لقناة "روتانا Kids" مطلع الشهر الجاري.

القناة الجديدة، ستكون "روتانا كوميدي"، وسيتم إطلاقها يوم الأحد 12 أبريل، من خلال شبكة برامج منوّعة وفريدة، هدفها الترويح عن المشاهدين وحثهّم على البقاء في منازلهم، وبث السرور في كل بيت عربي في ظل الظروف الراهنة.

تقدّم قناة "روتانا كوميدي" مجموعة من أقوى وأبرز الأفلام العربية الكوميدية التي حققت أهم النجاحات وأعلى الإيرادات على مدى السنوات، بالإضافة إلى أبرز إنتاجات الزمن الجميل، والأعمال المسرحية المصوّرة، والمسلسلات الكوميدية والاسكتشات النادرة التي يطلّ عبرها أهم نجوم الوطن العربي الذين أضحكوا المشاهدين عبر الأجيال.

تجمع "روتانا كوميدي" عبر شاشتها مئات الأفلام والأعمال الكوميدية لأسماء كإسماعيل ياسين، عادل إمام، سمير غانم، نجيب الريحاني، ماري منيب، فؤاد المهندس، زينات صدقى عبد السلام النابلسي، سعيد صالح، محمد هنيدى، محمد سعد أحمد حلمى، على ربيع وغيرهم الكثير.

وستطلق قناة "روتانا كوميدي" عبر هذه الترددات:

HD

القمر: عربسات بدر 6

الموقع المداري للقمر: 26 شرق

التردد: 12341

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

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معدل تصحيح الخطأ: 3/4

DVB S2/8PSk: نوع بث الفيديو الرقمي

MPEG-4 نوع بث الفيديو الرقمي

SD

القمر: عربسات بدر 6

الموقع المداري للقمر: 26 شرق

التردد: 11843

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

: DVB S/QPSK٫نوع الترميز:

MPEG-2 نوع بث الفيديو الرقمي