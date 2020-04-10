كارول سماحة تنعى والدة وليد سعد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
قدمت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، تعازيها للمطرب والمحلن وليد سعد، في وفاة والدته، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
وغردت "سماحة"، عبر تويتر: "أتقدم بأحر التعازي للفنان القدير وليد سعد، وعائلته بوفاة والدته رحمة الله".
وشييع الملحن وليد سعد، جثمان والدته ظهر اليوم من مسجد الفردوس بالإسماعيلية. واقتصر العزاء عند المقابر، مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد، واتباعا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وكانت أخر أعمال وليد سعد أغنيته مع الفنان فضل شاكر، وتحمل عنوان "وحشتيني" من كلمات محمد الرفاعي، وتوزيع علي أباظة.
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