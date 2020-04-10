فيديو.. يوميات هيدي كرم و والدتها مع الكورونا

نشرت الفنانة هيدي كرم مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت في الفيديو، والدته هيدي وهي تستعد بالكمامة للنزول للسوبر ماركت، وبعد عدة تعليمات من بنتها، إنفعلت الام وقررت النزول بدون كمامة ". للسوبر ماركت، وبعد عدة تعليمات من بنتها، إنفعلت الام وقررت النزول بدون كمامة ". Advertisements شاهد الفيديو.. يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة هيدي كرم، كانت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "كلبش 3" مع أمير كرارة، و"الزوجة الـ18" بطولة حسن الرداد، محمود البزاوي، وناهد السباعي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل من إخراج مصطفى فكري.

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