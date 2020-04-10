شاهد .. ياسمين عبد العزيز تروج لـ ونحب تاني ليه

روجت الفنانة ياسمين عبد العزيز لمسلسلها الرمضاني الجديد من خلال البوستر الدعائي الرسمي للمسلسل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت "ياسمين" على البوستر الدعائي:" ونحب تاني ليه..رمضان2020 ".

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تدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" في إطار الدراما الاجتماعية، التي تحمل الطابع الرومانسي والكوميديا، حول مشاكل الزواج والأسرة، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، وشريف منير، وسوسن بدر، وصبا الرافعي،

وأحمد سعيد عبدالغني، وعماد رشاد، وممدوح الشناوي، وأمينة مغربي، ومصطفى حشيش، وكارولين عزمي، وسليمان عيد، وإيهاب فهمي، وعلا رشدي، ومحسن صبري، وسمر مرسي، وليلى عز العرب، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وإسلام جمال، وتارا عماد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.