بعد فيديوهات الـ تيك توك .. محمد رشاد ومي حلمي: حد يقطع عننا النت

نشرت الإعلامية مي حلمي مقطع فيديو جديد بصحبة زوجها المطب محمد رشاد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ظهرت "مي" في الفيديو بصحبة زوجها "رشاد"، وهما يغنيان أغنية شعبية بطريقة كوميدية. أغنية شعبية بطريقة كوميدية. وعلقت "مي" على الفيديو:" احنا في التيك توك معندناش ياما ارحميني في البيت.. حد يقطع عننا النت..وقلبي وحبيبة قلباااااي ". Advertisements شاهد الفيديو .. ومن ناحية أخرى، يستعد المطرب محمد رشاد لدخول عالم التمثيل خلال الفترة المقبلة للمرة الأولى، وتحديدًا خلال شهر رمضان المقبل، وذلك بعدما إنضم إلى أسرة مسلسل "ليالينا" مؤخرًا، علي أن يبدأ تصوير دوره خلال أحداث المسلسل في الأيام القادمة.

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