دكتورة عزة هيكل تقترح إذاعة صلاة التراويح على التليفزيون مصري

اقترحت الدكتورة عزة هيكل، عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بأن تذاع صلاة التراويح على شاشة التليفزيون المصري. وصرحت دكتورة عزة هيكل، بذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: صلاة التراويح تذاع من الأزهر يوميًا على تليفزيون مصر .. ونصلي وراءه في البيت. وراءه في البيت. Advertisements يذكر أن الهيئة المصرية العامة للكتاب، أصدرت موسوعة الدراما التلفزيونية المصرية ١٩٦٢ - ٢٠١٨ لعميدة كلية اللغة والإعلام الدكتورة عزة هيكل. وتعد هذه الموسوعة أول موسوعة للدراما التليفزيونية فى مصر موثقة توثيقًا علميًا لتفيد كل طالب وباحث فى مجال الفن والأدب الدرامي.

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