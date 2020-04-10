فيديو .. سمية الخشاب تشعل تيك توك بـ الحلال

نشرت الفنانة سمية الخشاب مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهرت "سمية" في الفيديو ترقص و تغني على أنغام أغنيتها "بالحلال"، مستخدمة تطبيق ال Tiktok الشهير.
شاهد الفيديو..
ومن ناحية أخرى، تعاقدت الفنانة سمية الخشاب على بطولة فيلم "صابر وراضي"، مع النجم أحمد آدم، على أن يبدأ تصوير الفيلم بعد رمضان مباشرة وفور هدوء الأوضاع من تفشي فيروس كورونا المستجد.
بالإضافة إلى أن فيلم "صابروراضي" تعود من خلاله "الخشاب" بعد 5 سنوات من التوقف سينمائياً، بعد آخر أعمالها السينمائية "الليلة الكبيرة"، حيث تم إيقاف التحضيرات في الوقت الحالي، على أن يعاود صناع الفيلم التحضيرات مرة أخرى بعد شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد نبوي، وإخراج أكرم فريد.
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