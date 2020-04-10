شاهد .. كيف احتفل فريق عمل صبا مبارك بعيد ميلادها

نشرت الفنانة صبا مبارك فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت صبا من خلاله في أهم أحداث العام، وذلك بمناسبة عيد ميلادها، وهو من إعداد فريق عملها.

Advertisements

وأعربت صبا عن شدة إعجابها بالفيديو قائلة: بحبكم كتير ما بتتخيلو قديش فرحتوني .. شكرًا شكرًا شكرًا

مش عارفة حتى شو اكتبلكم الله يخليلي إياكم .. حبكم و تقديركم الي شي رح اشيلو بقلبي و فوق راسي.

يذكر أن الفنانة صبا مبارك تشارك في بطولة مسلسل حارس الجبل، وهو من تأليف حازم فضة، وإخراج سائد بشير الهواري، وبطولة كل من عبدالمحسن النمر، صبا مبارك، منذر رياحنة، خالد القيش.