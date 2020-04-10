هذه أول صورة إلتقطها رامي عياش

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني ​رامي عياش​ صورة قديمة له وهي أول صورة إلتقطها في العام 1996.

وقد حصلت الصورة على اعجاب جمهور عياش .

وكان قد طرح رامي عياش عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، برومو أغنيته الجديدة "يا حب يا صعب" التي يستعد لطرحها خلال هذا الأسبوع.

الأغنية من كلمات مازن غنام، ألحان رامي عياش وتوزيع داني حلو.

ومن ناحية أخرى، كان أحيا عياش منذ أيام، حفلا مباشرا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وقد حظيت هذه الخطوة بإعجاب عدد كبير من محبيه، وقدّم فيه باقة من أجمل أغنياته.

وقال :"من القلب للقلب ولأن الموسيقى حياة رح طل عليكن بحفلة لايف بلا بطاقات نغني ونعزف سوا ليلة الجمعة الساعة ٩ المسا... انتو طلبوا وتمنّوا... خلينا نخفف عن بعض هالقعدة بالبيت".



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