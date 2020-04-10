هل تنجب ليدي غاغا طفلها قريبا؟

ميرنا وليد - بيروت - ظهرت النجمة العالمية ​ليدي غاغا​ على غلاف مجلة InStyle magazine حيث كشفت خلال حوار مطول عن خطتها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت غاغا أنها حاضرة للزواج في هذه الفترة حيث تتمنى أن تصبح أما وتفتح صفحة جديدة في حياتها وذلك بعد ما نواجهه بعد تفشي وباء كورونا في العالم.

ومن خلال تصريحاتها الأخيرة دفعت الكثيرين للتوقع بأنها قد تدخل في قصة جديدة مع شريكها مايكل بولانسكي، والتي سبق وأكدت أن علاقتها معه جعلتها تعيش أمور جديدة لم تسبق أن تعيشها حيث كانت تفرض على نفسها قيودا تمنعها من الارتباط قبل تحررها منها بالكامل مع شريكها الحالي.

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