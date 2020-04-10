تراند اليوم : دفتر عزاء .. هكذا قدم نجوم مسرح مصر واجب العزاء في والد علي ربيع – صور

كتبت – أميرة علي

توفي منذ قليل والد الفنان علي ربيع في وسط صدمة من أصدقائه في العمل , وتنقلب السوشيال ميديا إلي دفتر عزاء وحزن لتعزية علي ربيع في وفاة والده

وفي التقرير التالي ننشر أسماء من قاموا بتأدية واجب العزاء في والد علي ربيع :

أشرف عبد الباقي :

نعى الفنان اشرف عبد الباقي، والد الفنان على ربيع نجم مسرح مصر الذى وافته المنية اليوم.

وكتب أشرف عبد الباقي صفحته بموقع الصور والفيديوهات “انستجرام”: توفي إلى رحمة الله تعالى والد على ربيع البقاء لله ربنا يرحمه ويغفرله”.

زوجة علي ربيع :

نعت ندى محمود زوجة الفنان علي ربيع نجم مسرح مصر حماها الذى وافته المنية اليوم.

وكتبت ندى على صفحتها بموقع الصور والفيديوهات “انستجرام” اللهم إن عبدك في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم”.

أحمد مكي:

نعى النجم أحمد مكى والد صديقه على ربيع الذى وافته المنية مساء اليوم.

وكتب أحمد مكى عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”: “البقاء لله، انا لله وانا اليه راجعون، والد صديقي وزميلى علي ربيع في ذمة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

محمد أنور:

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نعى محمد أنور نجم مسرح مصر والد صديقه على ربيع الذى وافته المنية مساء اليوم.

وكتب محمد أنور على صفحته بموقع الصور والفيديوهات “انستجرام” إنا لله وإنا اليه راجعون والد صديقي وزميلى على ربيع في ذمة الله نسألكم الدعاء”.

محمد عبد الرحمن:

نعى الفنان محمد عبد الرحمن، والد صديقه الفنان على ربيع نجم مسرح مصر الذى وافته المنية مساء اليوم.

وكتب محمد على صفحته بموقع الصور والفيديوهات “انستجرام”: “البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ويزو :

نعت الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر والد صديقها على ربيع الذى وافته المنية مساء اليوم.

وكتبت ويزو على صفحتها بموقع الصور والفيديوهات “انستجرام”البقاء لله انا لله وانا اليه راجعون والد صديقي وزميلى على ربيع في ذمة الله نسألكم الدعاء ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة”.

سارة درزاوى :

نعت الفنانة سارة درزاوى نجمة مسرح مصر والد زميلها الفنان على ربيع الذى وافته المنية مساء اليوم.

وكتبت سارة على صفحتها بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” انا لله وانا اليه راجعون توفي الى رحمة الله تعالى والد أخويا على ربيع ربنا يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته”.