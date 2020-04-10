تراند اليوم : بحاجة لقوة أمل .. ميريام فارس تعلن إستسلمها بسبب فيرس كورونا

عبّرت ميريام فارس، عن حزنها الشديد بسبب الوضع الحالي الذي يمر به العالم بعد إنتشار فيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.

قالت ميريام فارس، من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”: “زمن المرض فيه سيد الموقف، والبعد محكوم علينا، نحنا بحاجة لقوّة تبعث فينا الأمل، أمل انو نرجع نلتقي بالناس اللي بنحبهم ونعيش الحياة اللي تعودنا نعيشا ونستمتع بأبسط الأمور فيا، بناجيك يا رب انو تمدنا بالقوة وبطلب منك الرحمة، وبناديك بإسم العالم أنو تبعد عنا هذه الكأس”.

يذكر أن ميريام فارس، نشرت فيديو عبر السوشيال ميديا من داخل الحجر المنزلي أمس الخميس.